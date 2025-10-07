A remuneração de Engenheiro de Sistemas in United States na Cruise varia de $165K por year para L3 a $520K por year para L6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $330K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cruise. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L3
$165K
$134K
$11.7K
$18.8K
L4
$303K
$173K
$96.8K
$33.5K
L5
$313K
$197K
$98K
$18.4K
L6
$520K
$234K
$238K
$46.9K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Cruise, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.