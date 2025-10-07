A remuneração de Engenheiro de Confiabilidade de Site in United States na Cruise varia de $222K por year para L3 a $524K por year para L6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $365K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cruise. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L3
$222K
$138K
$55K
$28.8K
L4
$290K
$173K
$86.5K
$31K
L5
$352K
$195K
$127K
$29.7K
L6
$524K
$249K
$201K
$73.9K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Cruise, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.