A remuneração de Engenheiro de Software Backend in San Francisco Bay Area na Cruise varia de $222K por year para L3 a $379K por year para L5. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano por year totaliza $380K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cruise. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L3
$222K
$149K
$38.3K
$35.6K
L4
$317K
$191K
$79.3K
$46.2K
L5
$379K
$209K
$127K
$42.7K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Cruise, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.