Diretório de Empresas
Crossover Health
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Crossover Health Salários

A faixa salarial da Crossover Health varia de $39,322 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $154,350 para um Designer de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Crossover Health. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $145K
Atendimento ao Cliente
$39.3K
Marketing
$110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Designer de Produto
$154K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Crossover Health é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $154,350. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Crossover Health é $127,723.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Crossover Health

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Tesla
  • Uber
  • Square
  • Pinterest
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos