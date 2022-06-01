Diretório de Empresas
Critical Mass
Critical Mass Salários

O salário da Critical Mass varia de $20,895 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $167,160 para Recrutador na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Critical Mass. Última atualização: 9/3/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $50.8K
Marketing
Median $68K
Designer de Produto
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Negócios
$44.1K
Gerente de Ciência de Dados
$162K
Cientista de Dados
$20.9K
Recrutador
$167K
Gerente de Engenharia de Software
$87.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Critical Mass é Recrutador at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $167,160. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Critical Mass é $68,717.

