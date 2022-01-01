Diretório de Empresas
Criteo
Criteo Salários

O salário da Criteo varia de $44,704 em remuneração total por ano para Gerente de Projeto na faixa mais baixa a $686,000 para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Criteo. Última atualização: 9/3/2025

$160K

Engenheiro de Software
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Cientista de Pesquisa

Pesquisador de IA

Cientista de Dados
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Gerente de Produto
Median $92.8K

Vendas
Median $139K
Desenvolvimento de Negócios
$686K
Atendimento ao Cliente
$57.6K
Sucesso do Cliente
$76.4K
Analista de Dados
$56.2K
Recursos Humanos
$203K
Tecnólogo da Informação (TI)
$96.2K
Consultor de Gestão
$92.5K
Marketing
$182K
Gerente de Programa
$170K
Gerente de Projeto
$44.7K
Gerente de Engenharia de Software
$159K
Arquiteto de Soluções
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Gerente de Programa Técnico
$116K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Criteo é Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $686,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Criteo é $94,505.

