CRISIL Salários

A faixa salarial da CRISIL varia de $6,121 em remuneração total por ano para um Desenvolvimento de Negócios na extremidade inferior a $48,765 para um Analista de Cibersegurança na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da CRISIL. Última atualização: 8/24/2025

Analista Financeiro
Median $12.6K
Analista de Negócios
$12.7K
Desenvolvimento de Negócios
$6.1K

Banqueiro de Investimentos
$20.3K
Analista de Cibersegurança
$48.8K
Arquiteto de Soluções
$48.6K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na CRISIL é Analista de Cibersegurança at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $48,765. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na CRISIL é $16,462.

