CrimsonLogic Salários

A faixa salarial da CrimsonLogic varia de $57,900 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $77,723 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da CrimsonLogic. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $62.8K

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Dados
$57.9K
Gerente de Produto
$77.7K

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at CrimsonLogic is Gerente de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $77,723. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CrimsonLogic is $62,819.

