Diretório de Empresas
Crimson Education
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Crimson Education Salários

A faixa salarial da Crimson Education varia de $49,750 em remuneração total por ano para um Gerente de Projeto na extremidade inferior a $298,500 para um Banqueiro de Investimentos na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Crimson Education. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Analista de Negócios
$54.8K
Desenvolvimento de Negócios
$65.7K
Banqueiro de Investimentos
$299K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Consultor de Gestão
$66.7K
Gerente de Projeto
$49.8K
Escritor Técnico
$73.2K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Crimson Education é Banqueiro de Investimentos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $298,500. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Crimson Education é $66,168.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Crimson Education

Empresas Relacionadas

  • Amazon
  • Stripe
  • Facebook
  • Square
  • Pinterest
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos