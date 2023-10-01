Diretório de Empresas
CRIF
CRIF Salários

A faixa salarial da CRIF varia de $5,886 em remuneração total por ano para um Gerente de Produto na extremidade inferior a $47,773 para um Cientista de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da CRIF. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Desenvolvimento de Negócios
$47.7K
Cientista de Dados
$47.8K
Gerente de Produto
$5.9K

Vendas
$46.4K
Engenheiro de Software
$29.8K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at CRIF is Cientista de Dados at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $47,773. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CRIF is $46,388.

