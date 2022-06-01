Cricut Salários

O salário da Cricut varia de $109,450 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $266,325 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cricut . Última atualização: 9/3/2025