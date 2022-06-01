Diretório de Empresas
Cricut
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Cricut Salários

O salário da Cricut varia de $109,450 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $266,325 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cricut. Última atualização: 9/3/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $150K
Analista de Dados
$109K
Gerente de Ciência de Dados
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Cientista de Dados
$118K
Marketing
$115K
Designer de Produto
$141K
Gerente de Produto
$190K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Cricut é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $266,325. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cricut é $141,290.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Cricut

