Crexi Salários

O salário da Crexi varia de $100,500 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $1,283,908 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Crexi. Última atualização: 9/3/2025

$160K

Analista de Dados
$118K
Designer de Produto
$167K
Gerente de Produto
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Vendas
$101K
Gerente de Engenharia de Software
$221K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Crexi é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $1,283,908. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Crexi é $167,160.

