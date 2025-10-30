Diretório de Empresas
Cresta
Cresta Engenheiro de Prompt Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Prompt in United States na Cresta varia de $59.5K a $84.9K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cresta. Última atualização: 10/30/2025

Remuneração Total Média

$68.2K - $79.9K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$59.5K$68.2K$79.9K$84.9K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Cresta, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Prompt na Cresta in United States é uma remuneração total anual de $84,942. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cresta para a função de Engenheiro de Prompt in United States é $59,532.

Outros Recursos