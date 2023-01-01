Diretório de Empresas
Credit Agricole
Credit Agricole Salários

O salário da Credit Agricole varia de $30,815 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $191,100 para Banker de Investimentos na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Credit Agricole. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Cientista de Dados
Median $70.1K
Engenheiro de Software
Median $44.9K
Analista de Negócios
$45.5K

Desenvolvimento de Negócios
$40.4K
Recursos Humanos
$35.7K
Tecnólogo da Informação (TI)
$180K
Banker de Investimentos
$191K
Jurídico
$79.5K
Gerente de Produto
$127K
Gerente de Projeto
$62.5K
Vendas
$30.8K
Arquiteto de Soluções
$47.2K
Perguntas Frequentes

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Credit Agricole là Banker de Investimentos at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $191,100.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Credit Agricole là $54,842.

