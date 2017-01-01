Diretório de Empresas
Craftsman Automation
    Sobre

    Craftsman Automation is a leading engineering firm specializing in precision manufacturing of automotive components and powertrain products, emphasizing quality and social responsibility.

    craftsmanautomation.com
    Site
    1986
    Ano de Fundação
    2,000
    # de Funcionários
    $500M-$1B
    Receita Estimada
    Sede

    Outros Recursos