Continental
A remuneração de Engenheiro de Software in Hungary na Continental varia de HUF 15.17M por year para Software Engineer a HUF 19.75M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Hungary mediano por year totaliza HUF 16.75M.

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Software Engineer
(Nível Iniciante)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Continental?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Machine Learning

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Continental in Hungary é uma remuneração total anual de HUF 23,500,421. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Continental para a função de Engenheiro de Software in Hungary é HUF 16,750,059.

