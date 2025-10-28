A remuneração de Engenheiro de Software in Hungary na Continental varia de HUF 15.17M por year para Software Engineer a HUF 19.75M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Hungary mediano por year totaliza HUF 16.75M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Continental. Última atualização: 10/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluídosEnviar Novo Título