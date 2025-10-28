Continental Gerente de Produto Salários

O pacote de remuneração in Germany mediano de Gerente de Produto na Continental totaliza €78.1K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Continental. Última atualização: 10/28/2025

Pacote Mediano Continental Product Manager Hannover, NI, Germany Total por ano €78.1K Nível E13 Salário base €76.8K Stock (/yr) €0 Bônus €1.3K Anos na empresa 5 Anos Anos de exp 8 Anos

+ €50.3K + €77.2K + €17.3K + €30.3K + €19.1K Don't get lowballed

Últimos Salários Enviados

​ Filtro da Tabela Inscrever-se Adicionar Adicionar Comp Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( EUR ) Base | Ações (ano) | Bônus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Contribuir

Qual é o cronograma de aquisição na Continental ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Inscreva-se para receber Gerente de Produto ofertas . Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais → Digite Seu E-mail Digite Seu E-mail Inscrever-se Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.