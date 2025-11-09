Diretório de Empresas
Contentful
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Engenheiro de Software Nível

IC1

Níveis na Contentful

Comparar Níveis
  1. IC1Associate Software Engineer
  2. IC2Software Engineer I
  3. IC3Software Engineer II
    4. Mostrar 6 Mais Níveis
Média Anual Remuneração Total
€64,012
Salário Base
€56,075
Ações ()
€0
Bônus
€0
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Últimas Submissões de Salário
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Contentful

Empresas Relacionadas

  • Bosch Global
  • QuantumBlack
  • Parity Technologies
  • CoreLogic
  • Enthought
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos