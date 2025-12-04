Diretório de Empresas
Composer
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Composer Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in Canada na Composer varia de CA$202K a CA$276K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Composer. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$158K - $188K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
$146K$158K$188K$200K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Engenheiro de Software submissões na Composer para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Composer?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Composer in Canada é uma remuneração total anual de CA$276,308. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Composer para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$201,825.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Composer

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Stripe
  • Airbnb
  • Uber
  • DoorDash
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/composer/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.