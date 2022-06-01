Community Brands Salários

A faixa salarial da Community Brands varia de $24,964 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $206,960 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Community Brands . Última atualização: 8/25/2025