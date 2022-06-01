Diretório de Empresas
Community Brands
Community Brands Salários

A faixa salarial da Community Brands varia de $24,964 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $206,960 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Community Brands. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Gerente de Produto
$207K
Vendas
$60.3K
Engenheiro de Software
$25K

Arquiteto de Soluções
$60.2K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Community Brands is Gerente de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $206,960. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Community Brands is $60,231.

