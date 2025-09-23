Diretório de Empresas
CommerceHub
CommerceHub Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Spain mediano de Engenheiro de Software na CommerceHub totaliza €58.6K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CommerceHub. Última atualização: 9/23/2025

Pacote Mediano
company icon
CommerceHub
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Total por ano
€58.6K
Nível
L2
Salário base
€53.3K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€5.3K
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
16 Anos
Quais são os níveis de carreira na CommerceHub?

€142K

Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na CommerceHub in Spain é uma remuneração total anual de €104,846. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CommerceHub para a função de Engenheiro de Software in Spain é €58,060.

