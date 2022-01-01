Diretório de Empresas
Comerica
Comerica Salários

A faixa salarial da Comerica varia de $75,000 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $232,560 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Comerica. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Analista Financeiro
Median $88.8K
Engenheiro de Software
Median $140K
Analista de Negócios
Median $75K

Cientista de Dados
$109K
Tecnólogo em Informática (TI)
$167K
Gerente de Produto
$233K
Gerente de Engenharia de Software
$219K
Arquiteto de Soluções
$164K
Subscritor
$77.6K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Comerica is Gerente de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $232,560. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comerica is $140,000.

