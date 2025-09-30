Diretório de Empresas
Comcast
Comcast Gerente de Engenharia de Software Salários em Philadelphia Area

A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in Philadelphia Area na Comcast varia de $207K por year para L4 a $373K por year para L8. O pacote de remuneração in Philadelphia Area mediano por year totaliza $221K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Comcast. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L4
Manager
$207K
$161K
$31.7K
$14.4K
L5
Senior Manager I
$215K
$161K
$33.6K
$20.1K
L6
Senior Manager II
$239K
$168K
$45K
$26.1K
L7
Director
$319K
$201K
$77.9K
$40.3K
$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

15%

ANO 1

15%

ANO 2

15%

ANO 3

15%

ANO 4

40%

ANO 5

Tipo de Ação
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 15% adquire no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire no 2nd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire no 3rd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire no 4th-ANO (15.00% anual)

  • 40% adquire no 5th-ANO (40.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Comcast in Philadelphia Area é uma remuneração total anual de $373,150. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Comcast para a função de Gerente de Engenharia de Software in Philadelphia Area é $220,253.

Outros Recursos