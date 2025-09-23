Diretório de Empresas
Comcast
Comcast Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Comcast varia de $91.2K por year para I a $528K por year para Fellow. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $172K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Comcast. Última atualização: 9/23/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Engineer 1
I(Nível Iniciante)
$91.2K
$87.1K
$3K
$1.1K
Engineer 2
II
$120K
$108K
$7.4K
$3.8K
Engineer 3
III
$154K
$126K
$15.6K
$12K
Senior Engineer
$177K
$149K
$21.5K
$7K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

15%

ANO 1

15%

ANO 2

15%

ANO 3

15%

ANO 4

40%

ANO 5

Tipo de Ação
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 15% adquire no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire no 2nd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire no 3rd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire no 4th-ANO (15.00% anual)

  • 40% adquire no 5th-ANO (40.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro DevOps

Cientista de Pesquisa

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Comcast in United States é uma remuneração total anual de $527,697. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Comcast para a função de Engenheiro de Software in United States é $159,500.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Comcast

