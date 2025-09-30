Diretório de Empresas
Comcast
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

  • United Kingdom

Comcast Designer de Produto Salários em United Kingdom

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Designer de Produto na Comcast totaliza £68.3K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Comcast. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£68.3K
Nível
hidden
Salário base
£63.4K
Stock (/yr)
£0
Bônus
£4.9K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Comcast?

£121K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

15%

ANO 1

15%

ANO 2

15%

ANO 3

15%

ANO 4

40%

ANO 5

Tipo de Ação
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 15% adquire no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire no 2nd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire no 3rd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire no 4th-ANO (15.00% anual)

  • 40% adquire no 5th-ANO (40.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Designer UX

Perguntas Frequentes

Outros Recursos