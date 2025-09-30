O pacote de remuneração in Philadelphia Area mediano de Analista de Dados na Comcast totaliza $117K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Comcast. Última atualização: 9/30/2025
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
15%
ANO 1
15%
ANO 2
15%
ANO 3
15%
ANO 4
40%
ANO 5
Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:
15% adquire no 1st-ANO (15.00% anual)
15% adquire no 2nd-ANO (15.00% anual)
15% adquire no 3rd-ANO (15.00% anual)
15% adquire no 4th-ANO (15.00% anual)
40% adquire no 5th-ANO (40.00% anual)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)