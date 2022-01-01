Diretório de Empresas
Color
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Color Salários

A faixa salarial da Color varia de $114,425 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $278,600 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Color. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $220K

Engenheiro de Software Full-Stack

Recrutador
Median $148K
Analista de Negócios
$144K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Analista de Dados
$114K
Cientista de Dados
Median $171K
Designer de Produto
$134K
Gerente de Produto
$206K
Gerente de Engenharia de Software
$279K
Gerente de Programa Técnico
$236K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Color is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Color is $171,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Color

Empresas Relacionadas

  • Balyasny Asset Management L.P.
  • Finix
  • Rubrik
  • Bloomberg
  • BCG
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos