Collectors Salários

O salário da Collectors varia de $149,250 em remuneração total por ano para Gerente de Programa Técnico na faixa mais baixa a $450,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Collectors. Última atualização: 10/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $179K
Gerente de Engenharia de Software
Median $450K
Marketing
$201K

Gerente de Produto
$294K
Gerente de Programa Técnico
$149K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Collectors, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

The highest paying role reported at Collectors is Gerente de Engenharia de Software with a yearly total compensation of $450,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Collectors is $201,000.

