Cognosante Salários

O salário da Cognosante varia de $63,750 em remuneração total por ano para Analista de Cibersegurança na faixa mais baixa a $128,156 para Consultor de Gestão na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cognosante . Última atualização: 9/6/2025