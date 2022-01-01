Cognosante Salários

Diretório de Empresas
O salário da Cognosante varia de $63,750 em remuneração total por ano para Analista de Cibersegurança na faixa mais baixa a $128,156 para Consultor de Gestão na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cognosante. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Consultor de Gestão
$128K
Analista de Cibersegurança
$63.8K
Engenheiro de Software
Median $115K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Cognosante é Consultor de Gestão at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $128,156. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cognosante é $115,000.

