Diretório de Empresas
Cognigy
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Cognigy Salários

O salário da Cognigy varia de $67,017 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $95,337 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cognigy. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Arquiteto de Soluções
Median $93.8K
Gerente de Produto
$67K
Engenheiro de Software
$95.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Cognigy é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $95,337. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cognigy é $93,765.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Cognigy

Empresas Relacionadas

  • Spotify
  • Flipkart
  • Google
  • Lyft
  • Uber
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos