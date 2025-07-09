Cognigy Salários

O salário da Cognigy varia de $67,017 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $95,337 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cognigy . Última atualização: 9/5/2025