Cogent Salários

O salário da Cogent varia de $2,920 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $163,080 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cogent . Última atualização: 11/22/2025