Coditas Technologies Salários

O salário da Coditas Technologies varia de $7,455 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $32,350 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Coditas Technologies. Última atualização: 11/22/2025

Designer de Produto
$7.5K
Engenheiro de Software
$32.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Coditas Technologies é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $32,350. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Coditas Technologies é $19,903.

Outros Recursos

