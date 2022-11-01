CodeMettle Salários

Diretório de Empresas
O salário da CodeMettle varia de $79,600 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $120,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CodeMettle. Última atualização: 11/22/2025

Engenheiro de Software
Median $120K

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
$79.6K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na CodeMettle é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $120,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CodeMettle é $99,800.

