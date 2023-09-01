Diretório de Empresas
Codemagic
Codemagic Salários

O salário da Codemagic varia de $59,471 em remuneração total por ano para Fundador na faixa mais baixa a $66,840 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Codemagic. Última atualização: 11/22/2025

Fundador
$59.5K
Gerente de Projeto
$66.8K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Codemagic é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $66,840. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Codemagic é $63,155.

Outros Recursos

