Codecademy Salários

A faixa salarial da Codecademy varia de $32,609 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software in India na extremidade inferior a $189,647 para um Marketing in United States na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Codecademy. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Operações de Negócios
$124K
Cientista de Dados
$146K
Marketing
$190K

Designer de Produto
$161K
Gerente de Produto
$119K
Recrutador
$168K
Engenheiro de Software
$32.6K
Gerente de Engenharia de Software
Median $187K
Perguntas Frequentes

