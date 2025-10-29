Diretório de Empresas
CMR Surgical
CMR Surgical Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Engenheiro de Software na CMR Surgical totaliza £50.3K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CMR Surgical. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Total por ano
£50.3K
Nível
-
Salário base
£50.3K
Stock (/yr)
£0
Bônus
£0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na CMR Surgical?
Últimos Salários Enviados
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na CMR Surgical in United Kingdom é uma remuneração total anual de £86,555. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CMR Surgical para a função de Engenheiro de Software in United Kingdom é £46,476.

