ClosedLoop.ai
ClosedLoop.ai Gerente de Produto Salários

A remuneração total média de Gerente de Produto in United States na ClosedLoop.ai varia de $138K a $193K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ClosedLoop.ai. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$149K - $173K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$138K$149K$173K$193K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na ClosedLoop.ai?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na ClosedLoop.ai in United States é uma remuneração total anual de $192,780. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ClosedLoop.ai para a função de Gerente de Produto in United States é $137,700.

