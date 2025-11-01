Diretório de Empresas
Clickhouse Engenheiro de Software Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Clickhouse. Última atualização: 11/1/2025

Remuneração Total Média

€131K - €152K
Germany
Faixa Comum
Faixa Possível
€121K€131K€152K€169K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Clickhouse, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Clickhouse in Germany é uma remuneração total anual de €169,174. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Clickhouse para a função de Engenheiro de Software in Germany é €120,838.

