Clickhouse
Clickhouse Salários

O salário mediano da Clickhouse é $234,375 para Engenheiro de Software . O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Clickhouse. Última atualização: 9/7/2025

Engenheiro de Software
Median $234K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Clickhouse, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Clickhouse es Engenheiro de Software con una compensación total anual de $234,375. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Clickhouse es $234,375.

