ClearTax Salários

A faixa salarial da ClearTax varia de $11,907 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $103,809 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da ClearTax. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Produto
Median $16.8K
Gerente de Engenharia de Software
Median $104K

Analista de Negócios
$11.9K
Desenvolvimento de Negócios
$19.8K
Designer de Produto
$30.7K
Gerente de Programa
$13K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na ClearTax, as Concessões de ações/equidade estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

