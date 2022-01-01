Clearco Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Clearco varia de $77,472 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $188,187 para um Marketing na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Clearco. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $133K
Cientista de Dados
$104K
Marketing
$188K

Gerente de Produto
$146K
Recrutador
$95K
Vendas
$77.5K
Gerente de Engenharia de Software
Median $176K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Clearco is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $188,187. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clearco is $132,641.

