  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • New York City Area

CLEAR Engenheiro de Software Salários em New York City Area

A remuneração de Engenheiro de Software in New York City Area na CLEAR varia de $217K por year para Software Engineer II a $353K por year para Staff Software Engineer. O pacote de remuneração in New York City Area mediano por year totaliza $223K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CLEAR. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer I
(Nível Iniciante)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

30%

ANO 2

50%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na CLEAR, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 30% adquire no 2nd-ANO (30.00% anual)

  • 50% adquire no 3rd-ANO (50.00% anual)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na CLEAR in New York City Area é uma remuneração total anual de $352,750. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CLEAR para a função de Engenheiro de Software in New York City Area é $215,000.

