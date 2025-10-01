Diretório de Empresas
CLEAR
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • India

CLEAR Engenheiro de Software Salários em India

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software na CLEAR totaliza ₹1.84M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CLEAR. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹1.84M
Nível
Software Engineer I
Salário base
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
0 Anos
Quais são os níveis de carreira na CLEAR?

₹13.95M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de ₹2.62M+ (às vezes ₹26.16M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

30%

ANO 2

50%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na CLEAR, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 30% adquire no 2nd-ANO (30.00% anual)

  • 50% adquire no 3rd-ANO (50.00% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na CLEAR in India é uma remuneração total anual de ₹7,927,480. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CLEAR para a função de Engenheiro de Software in India é ₹1,836,238.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para CLEAR

Empresas Relacionadas

  • T-Mobile
  • Root Insurance
  • Harmonic
  • Aruba
  • Visa
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos