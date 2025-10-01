O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software na CLEAR totaliza ₹1.84M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CLEAR. Última atualização: 10/1/2025
20%
ANO 1
30%
ANO 2
50%
ANO 3
Na CLEAR, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)
30% adquire no 2nd-ANO (30.00% anual)
50% adquire no 3rd-ANO (50.00% anual)
