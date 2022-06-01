CLEAR Salários

A faixa salarial da CLEAR varia de $6,651 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $418,000 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da CLEAR . Última atualização: 8/24/2025