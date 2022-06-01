CLEAR Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da CLEAR varia de $6,651 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $418,000 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da CLEAR. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Engenharia de Software
Median $418K
Designer de Produto
Median $188K

Gerente de Produto
Median $250K
Gerente de Programa Técnico
Median $200K
Gerente de Operações de Negócios
$72.4K
Atendimento ao Cliente
$42K
Cientista de Dados
$201K
Marketing
$121K
Recrutador
$191K
Vendas
$6.7K
Analista de Cibersegurança
$113K
Cronograma de Vesting

20%

ANO 1

30%

ANO 2

50%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na CLEAR, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 3 anos:

  • 20% veste no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 30% veste no 2nd-ANO (30.00% anual)

  • 50% veste no 3rd-ANO (50.00% anual)

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na CLEAR é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $418,000. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na CLEAR é $191,453.

Outros Recursos