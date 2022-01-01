Diretório de Empresas
Clear Street
Clear Street Salários

A faixa salarial da Clear Street varia de $112,435 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $323,339 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Clear Street. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Engenheiro de Software Backend

Analista Financeiro
$284K
Tecnólogo em Informática (TI)
$112K

Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração


Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Clear Street, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Clear Street é Engenheiro de Software at the L5 level com uma remuneração total anual de $323,339. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Clear Street é $231,000.

