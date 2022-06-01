Diretório de Empresas
Clear Capital
Clear Capital Salários

A faixa salarial da Clear Capital varia de $44,880 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $150,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Clear Capital. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $150K
Analista de Negócios
$64.3K
Atendimento ao Cliente
$44.9K

Gerente de Produto
$141K
Gerente de Programa Técnico
$137K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Clear Capital é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $150,000. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Clear Capital é $136,554.

