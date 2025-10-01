Diretório de Empresas
Clarivate Analytics
Clarivate Analytics Engenheiro de Software Salários em Greater Delhi Area

O pacote de remuneração in Greater Delhi Area mediano de Engenheiro de Software na Clarivate Analytics totaliza ₹915K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Clarivate Analytics. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Noida, UP, India
Total por ano
₹915K
Nível
L1
Salário base
₹915K
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Clarivate Analytics?

₹13.95M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Clarivate Analytics in Greater Delhi Area é uma remuneração total anual de ₹1,644,655. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Clarivate Analytics para a função de Engenheiro de Software in Greater Delhi Area é ₹914,804.

