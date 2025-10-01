Diretório de Empresas
Clarivate Analytics
Clarivate Analytics Cientista de Dados Salários em Greater Barcelona Area

O pacote de remuneração in Greater Barcelona Area mediano de Cientista de Dados na Clarivate Analytics totaliza €71.2K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Clarivate Analytics. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Total por ano
€71.2K
Nível
Senior
Salário base
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€7.3K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Clarivate Analytics?

€142K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area é uma remuneração total anual de €77,329. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Clarivate Analytics para a função de Cientista de Dados in Greater Barcelona Area é €72,610.

Outros Recursos