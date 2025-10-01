A remuneração de Engenheiro de Software in San Francisco Bay Area na Clari varia de $135K por year para L1 a $364K por year para L5. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano por year totaliza $190K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Clari. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
$224K
$211K
$12.6K
$0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Clari, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)