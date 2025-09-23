Diretório de Empresas
CityBase
CityBase Arquiteto de Soluções Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Arquiteto de Soluções na CityBase totaliza $106K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CityBase. Última atualização: 9/23/2025

Pacote Mediano
company icon
CityBase
Solution Engineer
Chicago, IL
Total por ano
$106K
Nível
L1
Salário base
$106K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na CityBase?

$160K

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Arquiteto de Soluções at CityBase in United States sits at a yearly total compensation of $107,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CityBase for the Arquiteto de Soluções role in United States is $106,000.

